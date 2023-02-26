В центре Риги прокололи шины автомобилей депутата Бурова

В ночь на 25 февраля в центре Риги неизвестные прокололи шины автомобилей семьи депутата Сейма Олега Бурова. Об этом агентству LETA сообщила помощник депутата Байба Кантиня.

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Как сообщила агентству LETA помощник депутата Байба Кантиня, у одной из машин проколоты все шины, а у другой — только одна.

Об инциденте с одним автомобилем сообщено в Государственную полицию. О другой поврежденной машине Олег Буров известит полицию в понедельник - в настоящее время политик находится в Берлине.