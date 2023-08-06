В центре Риги с фасада здания упал на тротуар большой кусок стекла

Днем 6 августа в центре Риги со здания на пересечении улиц Гертрудес и Базницас упал и разбился о тротуар большой кусок стекла. Во время инцидента никто не пострадал, сообщают очевидцы.
Пользователь социальной сети "Х" Рихардс Громулс, опубликовавший в своем аккаунте видео с места происшествия, рассказал порталу DELFI, что сначала подумал, что на улицу выброшен строительный мусор. Но затем он понял, что с четвертого этажа фасада здания выпал большой кусок стекла.
К счастью, упавший со здания в центре Риги кусок стекла не упал ни на прохожих, ни на автомобили.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте сообщила порталу DELFI, что спасатели на место происшествия не вызывались. Причину падения стекла будет выяснять Рижское строительное управление.
Viena minūte ātrāk un es šito nerakstītu! 😰 ģetrūdes aplī vienkārši stikls nokrita un saplīsa no mājas sāna pic.twitter.com/oBONaqvDWM— Rihards Gromuls (@Gromuls) August 6, 2023