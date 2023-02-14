В центре Риги сбит пешеход, водитель скрылся с места происшествия

Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 12 января, в 06.18, напротив дома номер 29 по бульвару Райниса: в это время неустановленное транспортное средство (возможно, желтый Volkswagen Caddy) совершил наезд на пешехода.
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Сразу же после этого водитель покинул место аварии, таким образом нарушив правила.
Информацию о ДТП полиция просит сообщать по телефонам 67086661 или 110.
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