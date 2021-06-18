В центре Риги сбит велосипедист: водитель скрылся

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 17 июня, в 20.15 на пересечении улиц А. Чака и Лачплеша: в это время, возможно, автомобиль Škoda Octavia черного цвета сбил велосипедиста, после чего водитель покинул место происшествия.
Пострадавший велосипедист, получивший различные травмы, госпитализирован.
Полиция просит свидетелей звонить по телефонам: 67086659, 26653618 или 110. Также просят отозваться водителей, у которых установленный в машине видерегистратор мог зафиксировать момент ДТП. Записи можно присылать по этому адресу: snib@riga.vp.gov.lv