В центре Риги сбит велосипедист: водитель скрылся

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 17 июня, в 20.15 на пересечении улиц А. Чака и Лачплеша: в это время, возможно, автомобиль Škoda Octavia черного цвета сбил велосипедиста, после чего водитель покинул место происшествия.

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Пострадавший велосипедист, получивший различные травмы, госпитализирован.

Полиция просит свидетелей звонить по телефонам: 67086659, 26653618 или 110. Также просят отозваться водителей, у которых установленный в машине видерегистратор мог зафиксировать момент ДТП. Записи можно присылать по этому адресу: snib@riga.vp.gov.lv