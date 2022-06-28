В центре Риги сбита велосипедистка: полиция ищет свидетелей ДТП

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 17 мая, в 13.25, в Риге, на перекрестке улиц Кр. Барона и Лачплеша: в это время автомобиль Mercedes-Benz серого цвета совершил наезд на велосипедистку.
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После ЧП водитель автомобиля покинула место происшествия, не сообщив об аварии в полицию. В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения.
Информацию об этом дорожном инциденте полиция просит сообщать по телефонам: 67086662, 27022029 и 110.
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