В центре Риги сбита велосипедистка: полиция ищет свидетелей ДТП

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 17 мая, в 13.25, в Риге, на перекрестке улиц Кр. Барона и Лачплеша: в это время автомобиль Mercedes-Benz серого цвета совершил наезд на велосипедистку.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После ЧП водитель автомобиля покинула место происшествия, не сообщив об аварии в полицию. В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения.

Информацию об этом дорожном инциденте полиция просит сообщать по телефонам: 67086662, 27022029 и 110.