В центре Риги сбита женщина: полиция просит отозваться свидетелей ДТП
Foto: DELFI

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 27 декабря, в 07.50, в Риге, на перекрестке улиц Таллинас и А. Чака, где неустановленное транспортное средство сбило женщину, после чего водитель покинул место происшествия.

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Пострадавшую, получившую телесные повреждения, доставили для оказания помощи в медицинское учреждение. По данному делу начат уголовный процесс.

Полиция расследует обстоятельства аварии и просит свидетелей звонить по телефонам: 67086657 или 110.

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