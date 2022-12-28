В центре Риги сбита женщина: полиция просит отозваться свидетелей ДТП

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 27 декабря, в 07.50, в Риге, на перекрестке улиц Таллинас и А. Чака, где неустановленное транспортное средство сбило женщину, после чего водитель покинул место происшествия.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Пострадавшую, получившую телесные повреждения, доставили для оказания помощи в медицинское учреждение. По данному делу начат уголовный процесс.
Полиция расследует обстоятельства аварии и просит свидетелей звонить по телефонам: 67086657 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.