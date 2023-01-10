В центре Риги сбита женщина: полиция просит отозваться свидетелей ДТП
Foto: DELFI

Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 4 января, в 16.50, на перекрестке улиц А. Бриана и Миера неустановленное транспортное средство совершил наезд на женщину, после чего покинул место происшествия.

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Информацию об этом дорожном инциденте полиция просит сообщать по телефонам: 67219782 или 110.

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