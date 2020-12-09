В центре Риги сгорел грузовик, полиция подозревает поджог

Вечером 9 декабря в центре Риги горел небольшой грузовой фургон. Пламя удалось быстро потушить, пострадавших нет.

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Информация о возгорании была получена в 21.09. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что огонь уже потух. Но констатировали, что капот, где началось возгорание, облит топливом.

Информация была передана в полицию. Как сообщает некий свидетель, которого цитирует агентство LETA, машину на улице Матиса подожгли специально, закидав бутылками с зажигательной смесью, после чего злоумышленники сбежали с места преступления.