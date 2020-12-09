В центре Риги сгорел грузовик, полиция подозревает поджог
Foto: F64

Вечером 9 декабря в центре Риги горел небольшой грузовой фургон. Пламя удалось быстро потушить, пострадавших нет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Информация о возгорании была получена в 21.09. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что огонь уже потух. Но констатировали, что капот, где началось возгорание, облит топливом.

Информация была передана в полицию. Как сообщает некий свидетель, которого цитирует агентство LETA, машину на улице Матиса подожгли специально, закидав бутылками с зажигательной смесью, после чего злоумышленники сбежали с места преступления.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Новогодние подарки каждому: 50 идей на любой вкус
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции