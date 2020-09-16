В центре Риги трамвай частично сошел с рельсов

В среду утром, 16 сентября, в центре Риги частично сошел с рельсов трамвай Rīgas satiksme.

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Авария произошла возле здания факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета, где проводятся небольшие работы по ремонту трамвайных путей. С рельсов сошел трамвай маршрута №1.

На месте аварии работали ремонтные бригады Rīgas satiksme.

В Rīgas satiksme сообщили, что трамваи маршрутов №1 и №3 в среду по техническим следуют до остановки "Бульвар Аспазии" и далее по маршруту, не останавливаясь на остановке "Вокзальная площадь".