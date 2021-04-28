В центре Риги утром горел хостел: погибли восемь человек (ОБНОВЛЕНО в 07.05)
Foto: LETA

В среду утром загорелся хостел на ул. Меркеля. По предварительным данным, в огне пожара погибли восемь человек. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает Государственная пожарно-спасательная служба, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 5 утра: горел верхний этаж и крыша шестиэтажного здания.

Прибывшие сотрудники ГПСС приступили к спасательным работам. На сгоревшем этаже найдены тела восьми погибших. Еще девять человек пострадали, всего эвакуировано 20 человек.

Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что пожар возник в помещениях хостела, где большинство постояльцев — иностранцы.

На данный момент улица Меркеля перекрыта для движения на участке от ул. А.Чака до ул. Кр. Барона. Спасатели продолжают работы на месте ЧП.

В связи с пожаром изменены маршруты движения многих троллейбусов. В частности, 15-й троллейбус курсирует до перекрестка ул. Гоголя/Тургенева, затем разворачивается по ул. Гайзиня и едет обратно в Кенгарагс.

Информация будет обновляться.
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

23

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев