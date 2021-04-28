В центре Риги утром горел хостел: погибли восемь человек (ОБНОВЛЕНО в 07.05)

В среду утром загорелся хостел на ул. Меркеля. По предварительным данным, в огне пожара погибли восемь человек. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

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Как отмечает Государственная пожарно-спасательная служба, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 5 утра: горел верхний этаж и крыша шестиэтажного здания.

Прибывшие сотрудники ГПСС приступили к спасательным работам. На сгоревшем этаже найдены тела восьми погибших. Еще девять человек пострадали, всего эвакуировано 20 человек.

Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что пожар возник в помещениях хостела, где большинство постояльцев — иностранцы.

На данный момент улица Меркеля перекрыта для движения на участке от ул. А.Чака до ул. Кр. Барона. Спасатели продолжают работы на месте ЧП.

В связи с пожаром изменены маршруты движения многих троллейбусов. В частности, 15-й троллейбус курсирует до перекрестка ул. Гоголя/Тургенева, затем разворачивается по ул. Гайзиня и едет обратно в Кенгарагс.

Информация будет обновляться.