В центре Риги задержан сбежавший из-под конвоя Мартиньш Цесманис (ДОПОЛНЕНО)

В пятницу Госполиция задержала разыскиваемого Мартиньша Цесмниса, который 27 июля сбежал из полицейского автомобиля в окрестностях Саркандаугавы.

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В полиции сообщили, что в пятницу, в 13.30 беглеца задержали на улице Бруниниеку и водворили в изолятор временного содержания.

Уже сообщалось, что Мартиньш Цесманис (1981 г.р.), осужденный за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотических веществ, сбежал из автомобиля полицейских в среду, 27 июля, около 16.55 в Риге. Побег был совершен в Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90. Закованный в наручники и не обутый арестант скрылся в сторону кладбища.

Госполиция объявила план "Перехват", а затем продолжила поисковые мероприятия.

В Госполиции будет начата служебная проверка, чтобы установить, как был возможен побег задержанного Мартиньша Цесманиса из полицейского автомобиля, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении представитель полиии Денис Юдаев. Полицейский сообщил, что по факту побега уже начат уголовный процесс, а также будет начата служебная проверка. Юдаев не предоставил более подробной информации о том, как именно произошел побег.

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках и поимке Цесманиса.

Напомним, что в минувшее воскресенье из Рижской Центральной тюрьмы сбежал осужденный за попытку убийства Марис Ковалев. В тот же день его задержали на Саркандаугаве.