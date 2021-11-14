В центре столицы горит жилой дом: два человека пострадали
Foto: AFI

В воскресенье, 14 ноября, в Риге два человека пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного дома на улице Таллинас, которая расположена в центре столицы. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов поступил в 13.41. На месте происшествия констатировано, что в квартире пятиэтажного дома горят бытовые предметы. Площадь горения составляет 20 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы два человека, их тут же передали медикам.

В 14.49 пожар был локализован. Тушение огня продолжается.

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