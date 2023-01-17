В Цесисе на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину: полиция ищет очевидцев ДТП

Полиция призывает отозваться очевидцев аварии в Цесисе, а также покинувшего место ДТП водителя, сообщили агентству LETA в Видземском региональном управлении Госполиции.

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В пятницу, 13 января, около 16.30 в Цесисе на перекрестке улицы Порука и бульвара Узварас произошла авария, в ходе которой водитель неустановленного транспрортного средства совершил левый маневр с улицы Порука на бульвар Узварас и сбил женщину, которая в тот момент пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП, нарушив установленный порядок. Полиция начала административный процесс по факту инцидента и выясняет обстоятельства случившегося.

Сотрудники Госполиции призывают отозваться очевидцев аварии и водителей, зафиксировавших данное ДТП с помощью видеорегистратора, а также лиц, которые могут предоставить какую-либо полезную для следствия информацию, позвонив по телефону 64101214 или 110. Кроме того, Госполиция призывает отозваться водителя транспортного средства, который покинул место происшествия.