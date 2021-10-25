В Цесисе женщина во время ссоры зарезала своего сожителя
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В пятницу, 22 октября, в одной из квартир Цесиса женщина во время ссоры причинила тяжкие телесные повреждения своему сожителю, в результате чего он скончался на месте происшествия, сообщили в Госполиции.

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В минувшую пятницу, около 14.30, сотрудники полиции получили информацию о том, что в Цесисе мужчина получил колото-резаную рану. Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили труп мужчины 1982 года рождения. На месте были задержаны две женщины - 1977 и 1984 года рождения.

В ходе расследования выяснилось, что между погибшим и его сожительницей разразился конфликт, во время которого женщина 1984 года рождения нанесла серьезные телесные повреждения своему партнеру. В результате мужчина скончался на месте.

Задержанная женщина 1984 года рождения заключена под стражу.

Начат уголовный процесс по третьей части 125-й статьи Уголовного закона - за умышленное причинение телесных повреждений, которые стали причиной смерти потерпевшего.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без и с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

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