В Цесисском крае из воды вытащили двух утонувших человек
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За минувшие сутки в Латвии из воды вытащили двоих утонувших. Один мужчина утонул в Цесисе на улице Приекулю, другой - в Кайвской волости Цесисского края, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

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30 июля в 14:07 спасателям поступил вызов на улицу Приекулю в Цесисе, где в водоеме тонул человек. На месте спасатели на катере осмотрели место, где в последний раз видели человека, но его не нашли. Затем были вызваны одолазы-спасатели, и в ходе подводных поисков погибший мужчина был поднят на поверхоность.

30 июля около 19:00 спасатели выехали в Кайвесскую волость Цесского уезда, где в реке утонул человек. Спустя примерно час поисков тело погибшего было найдено и доставлено на берег.

В целом за минувшие сутки в VUGD поступило 54 вызова: 15 - по тушению пожаров, 23 - по аварийно-спасательным работам, еще 16 вызовов были ложными.

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