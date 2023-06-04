В Цесисском крае Opel вылетел с дороги и перевернулся: погиб мужчина

В субботу, 3 июня, в волости Вайвес Цесисского края в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

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По данным полиции, утром в субботу по неизвестным пока причинам автомобиль Opel выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Один мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП, другой с травмами доставлен в больницу. В полиции выясняют, кто из двух мужчин находился за рулем автомобиля в момент аварии.

Всего за последние сутки, 3 июня, в Латвии зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 14 человек и один человек погиб. Среди пострадавших - 4 пешехода и два велосипедиста.

В Рижском регионе за сутки зарегистрировано 50 аварий, пострадали три человека, в том числе один пешеход. В Латгале за сутки в 19 ДТП пострадали шесть человек, в Земгале в 14 ДТП пострадавших нет, в Видземе - трое пострадавших.