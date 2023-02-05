В Цесисском крае провалился под лед и утонул человек
Foto: F64

В волости Яунпиебалга Цесисского края в водоеме провалился под лед и утонул человек. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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4 февраля пожарные вытащили из водоема в Яунпиебалгской волости Цесисского края человека, который провалился под лед. Медики службы скорой медицинской помощи контсатировали смерть мужчины.

В целом по Латвии за прошедшие сутки (с 06:30 4 февраля по 06:30 5 февраля), в ГПСС поступило 37 вызовов: 12 - по пожаротушению, 18 - по спасательным работам, а семь вызовов оказались ложными.

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