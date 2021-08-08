В Цесисском крае упал самолет, при крушении погиб гражданин Литвы
Foto: F64

В воскресенье в Цесисском крае произошла авария частного самолета, в которой погиб гражданин Литвы, сообщает LTV со ссылкой на Управления гражданской авиации и Госполицию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Авария произошла в Приекульской волости Цесисского края во время взлета.

Сообщение о крушении самолета полиция получила примерно в 13:30. В самолете находились двое граждан Литвы. Пилот погиб при крушении, пассажир с травмами доставлен в больницу.

Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев сообщил агентству LETA, что авария произошла, когда зарегистрированный в Литве самолет гражданской авиации вылетал с аэродрома в Приекули.

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, после аварии один человек выбрался из самолета собственными силами, а другого вытащили мертвым.

В связи с происшествием Государственная полиция возбудила уголовное дело.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Литва Цесис
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне