В Cеверной Ирландии убита 61-летняя гражданка Латвии
Foto: AFP/Scanpix

Полиция Северной Ирландии ведет расследование обстоятельств убийства 61-летней гражданки Латвии Людмилы П., тело которой нашли в ее собственном доме 23 апреля в Лимавади.

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Главный детектив-инспектор Нил МакГиннесс сообщил, что экспертиза установила: женщина скончалась в результате нескольких ударов по голове. Известно, что Людмила много лет проживала и работала в Лимавади.

По данным Belfast Telegraph, также полиция установила, что в последний раз друзья и соседи женщину видели 19 апреля. В этой связи следователи тщательно изучают записи камер видеонаблюдения на магазинах и предприятиях в районе, где было совершено преступление.

В рамках расследования полиция обратилась к владельцам авторегистраторов с просьбой предоставить записи, которые помогли бы следствию.

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