В частном доме найдено тело 40-летнего мужчины:из дома пропали вещи и деньги

В Земгальскую окружную прокуратуру переданы материалы дела об убийстве, которое было совершено в августе прошлого года. По подозрению в убийстве задержаны приятели жертвы: мужчина и женщина 1990 г.р.

Как уже сообщалось ранее, 24 августа, около 15.00 полиция получила информацию о том, что в одном из частных домов Елгавы обнаружено тело мужчины 1979 г.р.

При осмотре места происшествия полиция констатировала на теле мужчины следы насильственной смерти — травмы головы и других частей тела. По делу начали уголовный процесс, и уже на следующий день сотрудники Отдела по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Земгальского регионального управления полиции задержали подозреваемых. И мужчина, и женщина ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые и жертва знали друг друга, а после убийства из дома пропали вещи и деньги.