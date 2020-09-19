В частном доме обнаружен убитый 48-летний мужчина

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 16 сентября Даугавпилсский участок полиции получил сообщение о том, что в одном из частных домов в волости Таборес найдено тело мужчины со следами насильственной смерти.

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Как отмечают в ЛРУП, смерть мужчины 1972 г.р. наступила в результате ножевого ранения в область грудной клетки. По делу был начат уголовный процесс, и в тот же день полицейские задержали подозреваемого — мужчину 1971 г.р. Известно, что ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка в связи с бытовыми и семейными конфликтами.

Следствие по делу продолжается, в рамках расследования назначены экспертизы.