В "черный список" включен гражданин России, представитель преступной среды Осипьян

В прошлом месяце решением министра внутренних дел Кристапа Эклонса (АР!) в латвийский "черный список" был включен широко известный в уголовной среде гражданин России Роман Осипьян. Известен он также и тем, что являлся "контактом" бывшего работника Бюро по защите Сатверсме (SAB) Айгара Спаранса в преступном мире.

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Источники Delfi указывают на то, что Осипьян давно связан с миром латвийской организованной преступности. Его считают доверенным лицом российского уголовного авторитета Вячеслава Шестакова, известного как "Слива".

В России "Сливе" присвоен титул "вора в законе", он считается одним из самых высоких авторитетов в преступном мире. Известно, что именно Осипьян организовал для "Сливы" продажу принадлежащей "вору в законе" недвижимости.

Нужно отметить, что сам Шестаков был включен в латвийский "черный список" еще в 2012 году.

Также Delfi известно, что Осипьян был тесно связан со Спарансом, который сейчас задержан по подозрению как в шпионаже, так и во взяточничестве. Следует отметить, что Спаранс в 2020 году был задержан после встречи с Осипьяном в ресторане Erebuni.

Erebuni следует учитывать еще и потому, что в 2020 году в программе Aizliegtais paņēmiens Латвийского телевидения уточнялось, что именно оттуда доставлялись контрабандные сигареты для продажи на Рижском центральном рынке. Кроме того, бывший депутат Сейма Янис Адамсонс, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, регулярно встречался там со своим куратором российских спецслужб.

Информация Lursoft свидетельствует о том, что Осипьян с 2019 года — один из совладельцев охранного предприятия SIA Grand Force Security. Следует отметить, что в 2018 году одним из учредителей этого предприятия был депутат Сейма от "Консервативных" Юрис Юрашс. Осипьяну в предприятии принадлежит 30% частей напитала, 70% долями капитала владеет Даниэла Кочеткова. Юрашс работал в предприятияя с 23 января 2018 года до 3 сентября того же самого года, Осипьян получил доли капитала 1 марта 2019 года.

Порталу Delfi не удалось связаться с Юрашом, чтобы получить его комментарий.

Как уже сообщалось, Спаранс и его жена обвиняются в шпионаже. Изначально Спаранс был задержан по подозрению во взяточничестве. Программа de facto Латвийского телевидения ранее выяснила, что Спарансу инкриминируется получение взятки в размере 35 000 евро. Передача сообщила, что свидетельские показания против Спаранса по делу о взяточничестве дал совладелец Тукумского аэропорта, фигурант различных уголовных дел о торговле оружием и стратегическими товарами Константин Солодуха.

1 октября 2020 года Спарансу и его жене было предъявлено окончательное обвинение по статье Уголовного закона о шпионаже. Обвинения выдвинуты, поскольку во время обыска дома у Спаранса были найдены отдельные материалы, содержащие государственную тайну. Доступ к этим материалам Спаранс получил, будучи еще сотрудником SAB.