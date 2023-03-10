В четверг 10 нетрезвых водителей привлечены к уголовной ответственности
Foto: LETA

В четверг 10 водителей были привлечены к уголовной ответственности за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков, сообщили в Государственной полиции.

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В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в пяти авариях пострадали пять человек, в том числе один пешеход.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 464 протокола, примерно каждый четвертый — за превышение скорости.

Полиция в четверг задержала на дорогах Латвии 12 водителей, находившихся в состоянии опьянения за рулем. Один из них находился под воздействием наркотиков, 11 — в состоянии алкогольного опьянения.

Двое водителей были оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, десять привлечены к уголовной ответственности. Двое водителей лишатся своих автомобилей, а с восьми будет взыскана стоимость транспортных средств.

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