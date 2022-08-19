В четверг из водоемов достали тела двух утонувших людей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Вечером поступила информация о том, что в волости Рояс Талсинский край на берегу Рижского залива лежат вещи чьи-то вещи, но никого нет поблизости. Примерно в 200 метрах от берега спасатели обнаружили погибшего человека.
Также в четверг в Риге из озера Кишэзерс спасатели достали и передали сотрудникам Государственной полиции.
Всего в этом году спасатели VUGD вытащили из водоемов тела 73 утонувших людей.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.