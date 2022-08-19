В четверг из водоемов достали тела двух утонувших людей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вечером поступила информация о том, что в волости Рояс Талсинский край на берегу Рижского залива лежат вещи чьи-то вещи, но никого нет поблизости. Примерно в 200 метрах от берега спасатели обнаружили погибшего человека.

Также в четверг в Риге из озера Кишэзерс спасатели достали и передали сотрудникам Государственной полиции.

Всего в этом году спасатели VUGD вытащили из водоемов тела 73 утонувших людей.