В четверг пограничники не пустили в Латвию четырех человек по соображениям безопасности

В четверг,2 февраля, сотрудники Государственной пограничной охраны выявили на внешних границах и внутри страны 43 правонарушителя, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.

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На внешних границах выявлено 24 нарушителя. Во въезде в Латвию было отказано 10 иностранцам. Троим гражданам Украины было отказано во въезде в Латвию на погранпереходах Терехова, Педедзе и Силене, поскольку у них не было действующей визы или вида на жительство, а также одному гражданину Молдовы, поскольку иностранец не смог обосновать цель въезда и пребывания, и одному израильтянину, так как у иностранца не было действующего документа для въезда. Еще двоим гражданам России, двум гражданам Украины и одному гражданину Греции был запрещен въезд в Латвию по соображениям безопасности. Они вернулись в страну отправления.

Кроме того, вчера было установлено, что трое иностранцев нарушили условия пребывания в Латвии.

На пунктах пограничного контроля Терехово и аэропорта Рига условия пребывания в странах Шенгенской зоны нарушили гражданин Украины, гражданин России и гражданин Турции. У них не было действующей визы или ВНЖ, все упомянуте лица привлечены к административной ответственности.

В свою очередь, двум гражданам Латвии запрещено покидать страну. В пункте пограничного контроля Рижского аэропорта было конститировано, что у вылетающего в Лондон гражданина Латвии и латвийца, направлявшегося в Эдинбург, недействительны для выезда в Великобританию. Им запрещено покидать страну.

В ходе осуществления мер иммиграционного контроля внутри страны были выявлены нарушения правил въезда или пребывания у двух лиц - одного гражданина Украины и одного гражданина Таджикистана.

Должностные лица Госпогранохраны привлекли к административной ответственности или не допустили к пересечению границы 17 человек за нарушения в сфере транспортных средств и использования мореходного оборудования – четырех граждан Беларуси, трех граждан Казахстана, трех граждан Украины, двух граждан Латвии, двух граждан России, одного гражданина Израиля, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Турции.