В четверг в авариях в Латвии пострадали восемь человек
Foto: LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали восемь человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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В четверг в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано шесть пострадавших, а в Курземе и Видземе — по одному. Один из пострадавших — пешеход.

Вчера полиция задержала пять водителей за вождение в нетрезвом виде: два водителя были задержаны в Рижском регионе и по одному в Латгале, Курземе и Видземе. В Риге и Видземе задержаны также три водителя, употреблявших наркотики.

Вчера было составлено 189 протоколов за превышение скорости: 74 водителя оштрафованы в Рижском регионе, 55 — в Видземе, 27 — в Курземе, 17 — в Латгале, 16 — в Земгале. Два водителя оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего вчера полиция составила 452 протокола о нарушениях правил дорожного движения.

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LETA

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LETA
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