Ilustratīvs foto
Foto: Shutterstock

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 19 человек, в том числе один пешеход, два велосипедиста и три водителя электроскутеров, сообщает Государственная полиция.

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За сутки в стране зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 13 с пострадавшими, один человек погиб.

Два водителя в четверг были задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения, один — в состоянии наркотического опьянения. По всем трем случаям начаты уголовные процессы.

В четверг составлено 340 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 205 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

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