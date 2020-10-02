В четверг в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек, в том числе один велосипедист, сообщили в Государственной полиции.
Велосипедист пострадал в результате ДТП в Видземе, остальные аварии с пострадавшими произошли в Риге.
В целом по Латвии зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в том числе семь аварий были с пострадавшими.
За прошедшие сутки на дорогах задержаны семь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а два водителя в состоянии наркотического опьянения.
За превышение скорости оформлено 223 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения — 450 протоколов.