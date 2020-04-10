В четверг в ДТП погиб один человек, пострадали еще 13
Foto: LETA

В четверг в ДТП в Латвии погиб один человек, пострадали еще 13, информировали агентство LЕТА в Госполиции.

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Вечером в четверг в аварии в Риге погибла женщина-пешеход. Напротив дома номер 430 на Бривибас гатве автомашина "Volkswagen", ехавшая в центр города, по неизвестным причинам заехала на встречную полосу и сбила женщину.

Вчера в ДТП пострадали еще два пешехода и один велосипедист.

Задержано 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один в состоянии наркотического опьянения. Оформлено 423 протокола за нарушение правил дорожного движения, в том числе 218 за превышение скорости.

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LETA

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LETA
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