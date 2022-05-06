В четверг в ДТП пострадали восемь человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек, в том числе один пешеход и три велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Вчера полиция задержала девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного, употреблявшего наркотики. Пятеро наказаны за агрессивный стиль управления автомобилем.

В связи с превышением скорости составлено 150 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения — 438 протоколов.