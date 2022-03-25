В четверг в ДТП в Латвии пострадали четыре человека

Составлено 11 протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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В Риге и ее окрестностях зарегистрировано 52 ДТП, в которых пострадало три лица, в том числе один велосипедист. В Земгале произошло 14 аварий без пострадавших, в Видземе — 13 ДТП без пострадавших.

В Латгале зафиксировано десять аварий, в одной из которых пострадал пешеход. В Курземе обошлось без пострадавших в семи ДТП.

Составлено 11 протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, два — за управление автомобилем под действием наркотических веществ, 634 за превышение скорости и восемь — за агрессивный стиль вождения. Всего оформлен 901 протокол за различные нарушения правил дорожного движения.