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Около 7:40 полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) о том, что в Силмалской волости Резекненского края съехал с дороги и перевернулся автомобиль "Nissan". Водитель автомобиля погиб, а пассажир получил травмы.

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Примерно в 9:10 полиция получила от СНМП информацию и столкновении автомобиля "Volkswagen" с мотоциклом на перекрестке улиц Виенибас и Дарзу в Карсаве. Один из ехавших на мотоцикле мужчин погиб, а второй был доставлен в медицинское учреждение.

В четверг было зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий, 24 человека получили травмы, двое погибли.

За различные нарушения правил дорожного движения было составлено 517 протоколов, в том числе 221 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение.

За управление автомобилем в нетрезвом виде начато одно административное и 14 уголовных дел.

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