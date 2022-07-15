В четверг в результате ДТП пострадали шесть пешеходов и пять велосипедистов

В четверг в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Латвии пострадали шесть пешеходов и пять велосипедистов, свидетельствуют данные Государственной полиции.

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За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 77 ДТП, в авариях пострадали 17 человек.

За различные нарушения в области дорожного движения составлено 375 протоколов, в том числе 153 за превышение скорости и девять за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также оформлены два протокола за управление автомобилем под воздействием наркотических веществ и один за агрессивное вождение.