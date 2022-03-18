В четверг в Зиепниеккалнсе пытались поджечь машину

В четверг вечером в Зиепниеккалнсе в припаркованной машине выбили стекло и, возможно, пытались ее поджечь, сообщили в Государственной полиции. Одновременно в социальных сетях пишут, что якобы у автомобиля были украинские номера.
Пост был размещен в группе Facebook "Хочу помочь беженцам", в нем говорится, что у автомобиля, который был припаркован в Зиепниеккалнсе было выбито стекло и повреждена водительская дверь, кроме того, автомобиль пытались поджечь.
Полиция подтвердила эту информацию. Начат уголовный процесс по части первой статьи 185-й - умышленная порча чужого имущества. Назначены экспертизы. От более подробных комментариев в полиции воздерживаются.
Šausmas.
Sazināties ar Jana Nazarenko. https://t.co/wl5ztoSzdk pic.twitter.com/2IH0qPFODC— Rendijs 🇺🇦🇱🇻 (@rendijsrendijs) March 18, 2022