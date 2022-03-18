В четверг в Зиепниеккалнсе пытались поджечь машину

В четверг вечером в Зиепниеккалнсе в припаркованной машине выбили стекло и, возможно, пытались ее поджечь, сообщили в Государственной полиции. Одновременно в социальных сетях пишут, что якобы у автомобиля были украинские номера.

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Пост был размещен в группе Facebook "Хочу помочь беженцам", в нем говорится, что у автомобиля, который был припаркован в Зиепниеккалнсе было выбито стекло и повреждена водительская дверь, кроме того, автомобиль пытались поджечь.

Полиция подтвердила эту информацию. Начат уголовный процесс по части первой статьи 185-й - умышленная порча чужого имущества. Назначены экспертизы. От более подробных комментариев в полиции воздерживаются.