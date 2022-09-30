В четверг во въезде в Латвию отказано 29 иностранцам

В четверг въехать в Латвию не было позволено 29 иностранцам, сообщили сотрудники Государственной пограничной охраны.

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Сотрудники пограничных контрольно-пропускных пунктов в Виентули, Терехово и Силене не позволили въехать в Латвию 14 гражданам России, у которых не было действующей визы или вида на жительство, четырем гражданам Молдовы, которые не смогли обосновать цель въезда и пребывания, и одному гражданину Украины, не имевшему действующего проездного документа.

Еще десяти гражданам России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности. Они вернулись в страну отправления.

Всего в четверг на внешних границах и внутри страны было выявлено 58 правонарушителей. На внешних границах выявлено 42 нарушителя границы.