В Чиекуркалнсе нашли хранилище наркотиков: изъят килограмм метамфетамина

В прошлую пятницу — 23 октября — сотрудники 1-го бюро 3-го отдела Управления криминальной полиции Рижского региона на основании полученной информации пресекли в Чиекуркалнсе деятельность наркодилеров — мужчины 1978 г.р. и женщины 1977 г.р.

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Когда стражи прибыли по указанному адресу, они застали там женщину, которая, возможно, занималась реализацией наркотиков. В ходе санкционированного обыска в квартире обнаружили 40 граммов метамфетамина.

Спустя некоторое время по этому же адресу задержали мужчину, у которого также изъяли 15 граммов наркотического вещества. Полиция установила, что мужчина успел перепрятать наркотики, и в результате обыска в доме и подвале нашла еще 950 граммов метамфетамина.

В РРРУП отметили, что задержанные ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных за незаконный оборот и употребление наркотиков. 25 октября суд вынес санкцию на арест задержанной женщины, в отношении мужчины применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие по делу продолжается.

Foto: Valsts policija