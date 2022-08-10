В Чиекуркалнсе полицейские задержали неадекватных родителей

Во вторник, 9 августа, около 21:30, сотрудники полиции, патрулируя район Чиекуркалнса, заметили несовершеннолетнего ребенка и двух взрослых — рядом стояло несколько открытых бутылок с алкогольными напитками. Взрослые сидели на скамейке возле многоквартирного дома и выглядели пьяными.

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Полицейские остановили служебную машину и вступили в разговор с жителями. Они объяснили причину остановки — в общественных местах запрещено находиться с открытыми бутылками алкогольных напитков и употреблять их.

Мужчина оправдывал употребление алкоголя в общественном месте правами, предусмотренными Конституцией и Европейской конвенцией о правах человека. Через некоторое время к разговору присоединилась женщина, которая реагировала на ситуацию замедленно.

Оба в ходе разговора стали вести себя агрессивно, пытались объяснить, что не нарушали закон и что полиция не имеет права их задерживать. В это время ребенок наблюдал за неадекватным поведением родителей со стороны.

После долгих переговоров лица так и не ответили на просьбу полицейских предоставить личные данные, заявив, что у них нет фамилий — только отчества. Женщина продолжала распивать алкогольные напитки в присутствии сотрудников правоохранительных органов и ребенка, поэтому было принято решение ее задержать. В момент задержания женщина стала вести себя неадекватно — толкаться, кричать, материться и кататься по земле.

Мужчина же категорически отказался проходить проверку на концентрацию алкоголя в организме, чтобы убедиться в его способности продолжать выполнять обязанности по уходу за ребенком.

Позже на место происшествия прибыла бабушка ребенка. Она объяснила, что женщина — ее дочь, и пару лет назад ее уже отвозили ​​на улицу Твайка из-за неадекватного поведения. Полиция передала несовершеннолетнего ребенка бабушке.

На место происшествия вызвали бригаду неотложной медицинской помощи, которая заключила, что госпитализация женщины не требуется. Мужчина хотел уехать с места происшествия на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения, после этого его задержали с применением физической силы, наручников и электрошока.

В отношении каждого из родителей возбуждено по три дела об административных правонарушениях с наложением штрафов. Ребенка передали на попечение бабушки.

Рижская муниципальная полиция напоминает, что незнание закона или неправильное понимание правовых норм не освобождает от ответственности.

