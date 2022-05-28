В Дагде под колесами автомобиля погиб велосипедист
Foto: LETA

Минувшей ночью в Дагде Краславского края автомашина насмерть сбила велосипедиста.

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Как сообщили в полиции, столкновение автомобиля BMW и велосипеда, водитель которого погиб на месте аварии, произошло 28 мая около 3:10 в Дагде, на улице Алеяс.

Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия, в 18 ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое пешеходов, трое велосипедистов и двое водителей электросамокатов.

Задержано шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения, составлено шесть протоколов за агрессивное вождение, 180 за превышение скорости и всего 427 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

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