В Дарзциемсе жилец многоэтажки второй раз устроил пожар

В воскресенье ночью жильцы 16-этажного дома на улице Илукстес 99 в Риге вынуждены были срочно покидать свои квартиры. Возможно, пьяный сосед заснул с сигаретой, что привело к пожару и сильному задымлению, сообщает программа Degpunktā.

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По словам жильцов, это уже не первый раз, когда нетрезвый мужчина устраивает пожар в доме. В первый раз его спасли соседи, которые успели потушить пригоревшую на плите еду. В этот раз пришлось вызывать пожарных, так как дым добрался до верхних этажей. "Я вообще не могла выбраться. Сначала еще не было так все страшно, но когда я захотела выйти и открыла дверь, передо мной стояла стена из дыма, - рассказывает жительница дома. - Я открыла на кухне окно и крикнула: "Парни, я не могу выбраться! Я чувствую, что начинаю задыхаться... Пришли двое пожарных, они были в специальной форме, третий принес мне дыхательную маску... На улице стояли три скорых.. Конечно, было страшно! Умирать же не хочется. Это только кажется, что все это шутки, но когда делаешь вдох и легкие наполняются дымом, это очень страшно".

Несколько лет назад в доме были установлены детекторы дыма. Как смеются жильцы дома - эвакуироваться они уже научились. Те, кто живет в многоэтажке дольше всех, за все это время пережили три серьезных эвакуации. "На улице кричали: "Пожар! Пожар! Спасайте документы! Я сразу схватил паспорт и ковид-сертификат. Ни деньги, ни золото... Выбежала на улицу с босыми ногами. Ну, страшно. Страшно. Никому не пожелаю", - признается жительница дома.

По словам соседей, владелец горевшей квартиры в тяжелом состоянии находится в больнице.