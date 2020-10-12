В Даугаве констатировано пятно неизвестного происхождения
Foto: F64

Утром в Даугаве на территории Риги констатировано пятно неизвестного вещества длиной 500 м, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В 16.33 ГПСС получила вызов на Баласта дамбис, где было замечено пятно на поверхности воды.

Акватория обследована с помощью дрона, и в двух местах установлены абсорбирующие боны.

Как сообщила представитель Государственной службы окружающей среды (ГСОС) по общественным отношениям, на месте происшествия работают представители ГСОС, ГПСС и Рижского свободного порта.

Ответственные службы продолжат работу, чтобы убрать загрязнение.

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LETA

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LETA
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