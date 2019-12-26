В Даугаве найдено тело пропавшего в ноябре 36-летнего Романа, оставившего два письма

По информации Госполиции, 22 декабря в Даугаве, в районе Андрейосты было найдено тело 36-летнего Романа Кутловского, который числился пропавшим без вести с 14 ноября. Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются.

Как уже сообщалось ранее, мужчина страдал от тяжелой депрессии. В один из дней он оставил матери прощальное письмо и исчез. В официальном объявлении о розыске полиция указала, что Роман мог находиться в районе Луцавсалы, Кипсалы или Закюсалы.

"В последний раз его видели на ул. Гертрудес, когда он выходил из своего дома. На нем были коричневые ботинки на белой подошве, черная зимняя куртка с капюшоном. Также на нем была клетчатая рубашка — белая с черным. Он худощавый, волосы темные, носит темную бороду. Прошло уже много времени, и у нас нет ни малейшего понятия, где бы он мог быть", — рассказал в конце ноября друг Романа — Илмарс.

Как сообщала программа Degpunktā, уходя из дома, мужчина оставил доказательства тому, что собирается добровольно свести счеты с жизнью. В частности, два прощальных письма для мамы.

Полиция устанавливает причины гибели Романа и благодарит всех, кто принимал участие в поисках.