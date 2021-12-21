В Даугаве обнаружен плот с нелегальными сигаретами. Табачные изделия были замаскированы льдом

В Краславском крае изъято 90 000 нелегальных сигарет, которые были замаскированы под лед и плыли по Даугаве, сообщила агентству LETA старший специалист Управления Латгальского региона Госполиции Ласма Курсите.

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В минувшую субботу, 18 декабря, должностные лица Бюро криминальной полиции вместе с сотрудниками Госпогранохраны во время оперативных мероприятий в Калниешской волости Краславского края обнаружили плот в Даугаве. На плоту были размещены девять коробок с табачными изделиями.

Как указала Курсите, при осмотре плота выяснилось, что он оснащен системой отслеживания по GPS. Для того, чтобы объект было труднее заметить в реке, он был замаскирован льдом.

В результате было изъято 90 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Сейчас Госполиция активно расследует произошедшее, чтобы выяснить причастных лиц, добавила Курсите.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по третьей части 221-й статьи Уголовного закона - за незаконное изготовление, хранение, перемещение или реализацию алкоголя или табачных изделий, если это совершено в крупном размере.