В Даугаве перевернулась лодка, а с острова Навес пожарные спасли 14 молодых людей

Во вторник, 12 июля, в 9.22 спасатели поспешили на помощь в Серенскую волость Айзкрауклского края, где на реке Даугава перевернулась лодка с несколькими людьми, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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На месте происшествия пожарные констатировали, что три человека добрались до берега своими силами, а один из лодочников оказался на острове в реке. Спасатели доставили его на берег.

В свою очередь, в 10.27 VUGD получили вызов в Даугмалскую волость Кекавского края, где 14 молодых людей находились на острове Навес и не могли вернуться на берег самостоятельно.

Пожарные спасли восемь человек с помощью лодки, а шестерых сотрудники Саласпилсской муниципальной полиции спасли на своей лодке. Незадолго до 12 работа на месте происшествия была завершена.

За минувшие сутки в VUGD поступило 102 вызова — 18 были связаны с пожарами, 69 со спасательными работами, а 15 вызовов оказались ложными.