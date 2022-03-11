В Даугавгриве сбит пешеход: полиция ищет свидетелей аварии
Foto: LETA

Госполиция просит отозваться свидетелей авари, которая произошла 17 февраля, в 18.50 в Риге, возле дома номер 7 по ул. Парадес.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в полиции, в это время автомобиль Audi A4 совершил наезд на пешехода. В результате ДТП прохожий получил травмы.

Информацию о происшествии полиция просит сообщать по телефонам: 67086659, 26653618 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?