В Даугавгриве сбит пешеход: полиция ищет свидетелей аварии

Госполиция просит отозваться свидетелей авари, которая произошла 17 февраля, в 18.50 в Риге, возле дома номер 7 по ул. Парадес.

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Как отмечают в полиции, в это время автомобиль Audi A4 совершил наезд на пешехода. В результате ДТП прохожий получил травмы.

Информацию о происшествии полиция просит сообщать по телефонам: 67086659, 26653618 или 110.