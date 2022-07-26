В Даугавпилсе 4-летний мальчик провалился в канализационный колодец
Foto: LETA

В субботу, 23 июля после 20 часов в местную муниципальную полицию поступила информация о том, что в районе улицы Стацияс пропал ребенок, пишет rus.lsm.lv.

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К поискам ребенка были привлечены муниципальная и государственная полиция, кинологи, жители города.

После 23 часов стало известно, что один из волонтеров нашел мальчика в колодце возле магазина Gintaro mēbeles на улице Стадиона. Немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила ребенка и мать в Даугавпилсскую районную больницу. У мальчика обнаружены телесные повреждения, но они не опасны для жизни.

На месте происшествия было установлено, что крышка люка оказалась не зафиксирована. Начата проверка.

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