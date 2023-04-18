В Даугавпилсе горела квартира в девятиэтажном доме: погиб человек

В результате пожара в Даугавпилсе в понедельник погиб один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вызов на пожар в квартире девятиэтажного дома поступил в 18.44. Из окна квартиры на четвертом этаже шел дым, открытым пламенем горела комната площадью 40 квадратных метров.

Погибший был передан медикам, которые констатировали его смерть. Еще десять человек были эвакуированы из квартир на верхних этажах с помощью спасательных масок.

За прошедшие сутки в ГПСС поступило 50 вызовов — 16 на пожары, 21 на спасательные работы, 13 вызовов были ложными.