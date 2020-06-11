В Даугавпилсе изъято более трех тонн дизельного топлива

Сотрудники Управления Латгальского управления Государственной полиции в рамках борьбы с оборотом нелегальных акцизных товаров изъяли на прошлой неделе более трех тонн дизельного топлива и автомобиль.

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5 июня в ходе обыска было изъято около 3200 литров жидкости, похожей на дизельное топливо. В ходе проверки по другому адресу было найдено еще 500 литров топлива. Подозреваемый, мужчина 1987 г.р., раньше уже попала в поле зрения полиции за аналогичные нарушения. Помимо топлива был изъят автомобиль Renault Mascott.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить точное количество и состав изъятой жидкости. По факту начат административный процесс .