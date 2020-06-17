В Даугавпилсе изъято более трех тонн нелегального алкоголя
Foto: Valsts policija

В Даугавпилсе полиция изъяла более трех тонн нелегального алкоголя, сообщили в Латгальском региональном управлении Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Был возбужден уголовный процесс, в рамках которого полиция задержала мужчину 1975 г.р. Его подозревают в незаконном изготовлении, хранении и транспортировке нелегального алкоголя.

В момент задержания в транспортном средстве Renault Trafic, на котором передвигался подозреваемый, было найдено 800 литров спирта. В ходе обысков по месту жительства мужчины, полицейские обнаружили подпольное производство алкоголя и склад. Изъято 2300 литров браги, 20 литров самогона, самогонный аппарата и насосы. Также изъято 3120 литров нелегального алкоголя, оборудование и автомобиль Renault Trafic.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. На данный момент по отношению к нему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Репортер

Sharing Options

1

Source

DELFI Репортер
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form