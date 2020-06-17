В Даугавпилсе изъято более трех тонн нелегального алкоголя

В Даугавпилсе полиция изъяла более трех тонн нелегального алкоголя, сообщили в Латгальском региональном управлении Государственной полиции.

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Был возбужден уголовный процесс, в рамках которого полиция задержала мужчину 1975 г.р. Его подозревают в незаконном изготовлении, хранении и транспортировке нелегального алкоголя.

В момент задержания в транспортном средстве Renault Trafic, на котором передвигался подозреваемый, было найдено 800 литров спирта. В ходе обысков по месту жительства мужчины, полицейские обнаружили подпольное производство алкоголя и склад. Изъято 2300 литров браги, 20 литров самогона, самогонный аппарата и насосы. Также изъято 3120 литров нелегального алкоголя, оборудование и автомобиль Renault Trafic.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. На данный момент по отношению к нему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.