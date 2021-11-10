В Даугавпилсе мужчина пытался сделать прививку от Covid-19 вместо своего знакомого
Foto: DELFI

На минувшей неделе в Даугавпилсе были задержаны два человека, которые пытались получить сертификат о вакцинации от Covid-19, фактически не сделав прививку, сообщили в Госполиции.

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4 ноября в один из даугавпилсских центров вакцинации пришел мужчина 1992 года рождения. Во время проверки удостоверения личности у медицинского персонала появились подозрения, что житель показал чужой паспорт. На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что даугавпилчанин 1988 года рождения хотел получить ковид-сертификат без прививки. Для этого мужчина предложил своему знакомому 400 евро взамен на то, что тот пойдет и сделает вакцину вместо него. Согласившийся молодой мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции. В свою очередь, даугавпилчанин, который хотел незаконно получить сертификат, был сразу задержан.

В связи со случившимся начат уголовный процесс в соответствии с четвертой частью 15-й статьи Уголовного закона, а также второй частью 275-й статьи — о попытке подделки документа, присваивающего права или освобождающего от обязанностей, если это было сделано группой лиц с предварительным сговором.

За данное преступление может быть применено наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет, кратковременного лишения свободы, принудительных работ или штрафа. Следствие по уголовному делу продолжается.

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Коронавирус сертификат Латвия Вакцинация Даугавпилс
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