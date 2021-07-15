В Даугавпилсе на пешеходном переходе сбили женщину с младенцем
Foto: LETA

В среду, 14 июля, в Даугавпилсе на пешеходном переходе автомашина сбила женщину и младенца, сообщила порталу Delfi представитель Управления Государственной полиции по Латгалькому региону Ольга Васильева.

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По первоначальной информации, в Даугавпилсе, на перекрестке улиц Пушкина и Гродня, автомобиль "Dacia", которым управлял мужчина (1955 года рождения), сбил женщину (1986 года рождения) и младенца (2020 года рождения). Ребенок во время дорожно-транспортного происшествия находился в коляске.

Женщина и ребенок получили травмы, пострадавшие доставлены в стационар.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства аварии.

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